Os "onzes" do Arsenal-Benfica

O Benfica joga esta quinta-feira, pelas 17.55 horas, frente ao Arsenal, a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, com o estádio grego Georgios Karaiskakis, em Atenas, a ser palco do confronto que tem os ingleses como anfitriões.

Na passada semana, as águias receberam os "gunners", no estádio Olímpico de Roma, e empataram a uma bola, com golos de Pizzi, de penálti, e de Saka, resultado que deixa os londrinos em vantagem na eliminatória.

O encontro será dirigido pelo árbitro holandês Bjorn Kuipers, que será auxiliado por Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. No VAR estará o também holandês Pol van Boekel.

Eis os "onzes" de Arsenal e Benfica:

Arsenal: Leno; Bellerín, David Luiz, Gabriel e Tierney; Ceballos, Xhaka e Odegaard; Smith Rowe, Aubameyang e Saka

Treinador: Mikel Arteta

Suplentes: Ryan (GR) e Hein (GR); Lacazette, Willian, Cédric, Partey, Pépé, Chambers, Pablo Marí, Elneny, Nketiah e Martinelli

Benfica: Helton Leite; Diogo Gonçalves, Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Pizzi, Taarabt, Weigl e Rafa; Seferovic

Treinador: Jorge Jesus

Suplentes: Svilar (GR) e Vlachodimos (GR); Gilberto, Everton, Gabriel, Darwin Nuñez, Waldschmidt, Cervi, Chiquinho, Pedrinho, Nuno Tavares e Gonçalo Ramos