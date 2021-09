Os onzes do Atlético de Madrid - F. C. Porto

JN/Agências Hoje às 19:06 Facebook

O F. C. Porto defronta esta quarta-feira, pelas 20 horas, o Atlético de Madrid, no Estádio Wanda Metropolitano, na capital espanhola, na abertura do Grupo B da Liga dos Campeões.

O encontro entre dragões e colchoneros será arbitrado pelo romeno Ovidiu Haţegan, que terá como assistentes Radu Ghinguleac e Sebastian Gheorghe, enquanto o italiano Marco Di Bello estará no VAR

Eis os onzes de Atlético de Madrid e F. C. Porto:

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Felipe, Giménez e Hermoso; Carrasco, Kondogbia, Koke e Lemar; Luis Suárez e João Félix

Treinador: Diego Simeone

Suplentes: Lecomte (GR), De Paul, Griezmann, Correa, Renan Lodi, Herrera, Matheus Cunha, Trippier e Vrsaljko

F. C. Porto: Diogo Costa, Corona, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Uribe, Grujic e Luis Díaz; Taremi e Toni Martínez

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: ​​​​​​​Cláudio Ramos, Marcano, Francisco Conceição, Pepê, Manafá, Vitinha, Wendell, João Mário, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Evanilson e Fábio Vieira