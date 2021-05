Os onzes do Benfica - Sporting

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:57 Facebook

Benfica e Sporting defrontam-se, este sábado, no Estádio da Luz em jogo da 33.ª jornada da Liga. Taarabt, Everton, Diogo Gonçalves, Vertonghen, Grimaldo, Weigl e Pizzi estão de regresso ao onze. Nos leões, João Pereira, Matheus Reis, Daniel Bragança e Matheus Nunes jogam de início. João Palhinha e João Mário começam no banco.

Para este encontro, Jorge Jesus não conta com André Almeida, Jardel, Samaris (lesionados) bem como Gilberto (castigado). Do lado do Sporting, que se sagraram campeões nacionais na terça-feira, Tabata, Porro, com problemas físicos, e Feddal, castigado, não entram nas opções de Ruben Amorim.

Onze do Benfica: Helton Leite; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, Pizzi e Grimaldo; Taarabt, Seferovic e Everton

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; João Pereira, Daniel Bragança, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Paulinho e Nuno Santos

O pontapé de saída no Estádio da Luz está marcado para as 18 horas e a arbitragem está a cargo de Tiago Martins (Lisboa). O VAR é Bruno Esteves (Setúbal).