Os onzes do Benfica-Dínamo Kiev

JN Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica recebe esta quarta-feira, pelas 20 horas, o ucranianos do Dínamo Kiev, na sexta e última jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, com os olhos postos nos oitavos de final

Para chegarem à fase a eliminar da principal competição europeia de clubes, à qual não chegam há cinco anos, as águias precisam de vencer os ucranianos e que o Barcelona não ganhe em casa do Bayern Munique.

O encontro disputado no estádio da Luz, em Lisboa, será dirigido pelo árbitro alemão Deniz Aytekin, que será auxiliado por Christian Dietz e Markus Sinn. No VAR estará o compatriota Bastian Dankert.

Eis os "onzes" de Benfica e Dínamo Kiev:

Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Pizzi, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa Silva e Yaremchuk

Treinador: Jorge Jesus

Suplentes: Leite (GR); Everton, Darwin Nuñez, Meite, Seferovic, Diogo Gonçalves, Lázaro, Taarabt, Paulo Bernardo, Gonçalo Ramos, Morato e Ferro

Dínamo Kiev: Bushchan; Tymchyk, Zabarnyi, Syrota e Mykolenko; Shaparenko, Sydorchuk e Buyalskiy; Tsygankov, Verbic e Garmash

Treinador: Mircea Lucescu

Suplentes: Boyko (GR), Shepeliev, Eric Ramirez, Shabanov, De Pena, Lednev, Andriyevskiy, Karavaev, Vitinho, Kulach, Shkurin e Antiukh