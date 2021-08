Os "onzes" do Benfica e PSV

JN Hoje às 19:07 Facebook

O Benfica recebe esta quarta-feira os holandeses do PSV Eindhoven, pelas 20 horas, em jogo da primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões.

O encontro do estádio da Luz será dirigido pelo árbitro alemão Felix Brych, que será auxiliado por Mark Borsch e Stefan Lupp.

Jorge Jesus fez várias mexidas na equipa em relação ao encontro da Liga frente ao Arouca, destacando-se no ataque a continuidade do ucraniano Roman Yaremchuk, e as saídas de Waldschmidt e Everton para darem lugar a Rafa e Pizzi.

No PSV, o português Bruma começa a partid ano banco de suplentes.

Os bilhetes para a receção das águias aos holandeses esgotaram, pelo que estarão nas bancadas cerca de 20 mil espectadores.

Eis os "onzes" de Benfica e PSV Eindhoven:

Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário e Grimaldo; Yaremchuk, Pizzi e Rafa

Treinador: Jorge Jesus

Suplentes: Helton Leite (GR), Gilberto, Everton, Waldschmidt, Meite, Gil Dias, André Almeida, Taarabt, Florentino, Gedson Fernandes, Gonçalo Ramos e Vinícius

PSV Eindhoven: Drommel; Mwene, André Ramalho, Boscagli e Max; Sangaré;, Gotze e Van Ginkel; Madueke, Gakpo e Zahavi

Treinador: Roger Schmidt

Suplentes: Mvogo (GR), Van Lare (GR), Teze, Propper, Mauro Júnior, Bruma, Obispo, Ryan Thomas, Oppegard, Fofana e Vertessen