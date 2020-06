Os "onzes" do Benfica-Tondela

JN Hoje às 18:39 Facebook

O Benfica recebe esta tarde de quinta-feira, pelas 19.15 horas, no estádio da Luz, o Tondela, em jogo da 25.ª jornada da Liga, a primeira após a paragem motivada pela pandemia de covid-19.

As águias têm a oportunidade de assumir a liderança do campeonato após a derrota do F. C. Porto no dia anterior em Famalicão.

A partida será dirigida pelo bracarense Manuel Mota e terá como VAR o portuense Rui Costa.

Eis o onze do Benfica:

Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo, Weigl, Gabriel e Pizzi, Rafa, Taarabt e Vinícius

Treinador: Bruno Lage

Suplentes: Svilar, Tomás Tavares, Ferro, Cervi, Jota, Dyego Sousa e Seferovic.

Tondela: Cláudio Ramos, Petkovic, Philipe Sampaio, Yohan Tavares e Filipe Ferreira, Jhon Murillo, João Pedro, Pepelu e Richard Rodrigues, Valente e Rúben Fonseca

Treinador: Natxo González

Suplentes: Babacar Niasse, Jaquité, Xavier, Pité, Tiago, Ricardo Alves e Jonathan Toro