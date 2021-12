Os "onzes" do Braga-Estrela Vermelha

JN Hoje às 18:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga recebe, esta noite de quinta-feira, pelas 20 horas, os sérvios do Estrela Vermelha, em jogo da sexta e última jornada do Grupo F da Liga Europa, com os olhos postos nos oitavos de final.

Os arsenalistas estão no segundo lugar, com nove pontos, menos um do que o adversário da derradeira ronda e mais um do que os dinamarqueses do Midtjylland (oito), com quem perderam por 3-2 na jornada anterior.

Para assegurar a passagem direta aos "oitavos, fase na qual procura a quinta participação, o clube orientado por Carlos Carvalhal está obrigado a vencer os sérvios.

Se empatarem ou perderem, os minhotos só seguram a segunda posição - que dá acesso ao play-off da Liga Europa frente aos terceiros da Liga dos Campeões - se o Midtjylland não vencer na visita aos búlgaros do Ludogorets. Em caso de igualdade pontual, os arsenalistas têm vantagem no confronto direto (ganharam em casa 3-1).

Se ficar em terceiro lugar cai para o play-off da Liga Conferência Europa.

O encontro desta noite no Municipal de Braga será dirigido pelo árbitro italiano Marco Guida, que será auxiliado por Ciro Carbone e Giorgio Peretti. No VAR estará o transalpino Paolo Valeri.

Eis os onzes de Braga e Estrela Vermelha:

PUB

Braga: Matheus; Yan Couto, Paulo Oliveira, Diogo Leite e Raúl Silva; Al Musrati, André Horta e Galeno; Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Vítor Oliveira

Treinador: Carlos Carvalhal

Suplentes: Tiago Sá (GR), Vitor Tormena, Abel Ruiz, Piazón, Mario González, Chiquinho, Lucas Mineiro, Gorby, Fabiano, Francisco Moura, Roger Fernandes e Bruno Rodrigues

Estrela Vermelha: Borjan; Erakovic, Dragovic e Pankov; Gobeljic, Kanga, N. Petrovic e Rodic; Ivanic, Katai e Zivkovic

Treinador: Dejan Stankovic

Suplentes: Popović (GR) e Gordic (GR); Gajic, Degenek, Krsticic, Pavkov, Stanic, Lazetic, Ben Nabouhane e S. Srnic