Os onzes do clássico F. C. Porto - Benfica

JN Hoje às 20:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Já são conhecidos os onzes iniciais de F. C. Porto e Benfica para o clássico desta noite, no Estádio do Dragão, no jogo da 14.ª jornada da Primeira Liga, que tem início às 21 horas. O encontro será arbitrado por Luís Godinho. No VAR estará Hugo Miguel.

Onze do F. C. Porto: Marchesín; Nanu, Mbemba, Pepe e Zaidu; Corona, Sérgio Oliveira, Uribe e Luiz Díaz; Marega e Taremi.

Suplentes do F. C. Porto: Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró, João Mário, Felipe Anderson, Francisco Conceição, Toni Martinez e Evanilson.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Weigl Pizzi e Nuno Tavares; Seferovic e Darwin.

Suplentes do Benfica: Helton Leite; Jardel, Diogo Gonçalves, Samaris, Everton Cebolinha, Waldschmidt, Chiquinho, Pedrinho e Gonçalo Ramos.