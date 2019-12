Os onzes do F. C. Porto - Santa Clara

Hoje às 18:44 Facebook

Os treinadores Sérgio Conceição, do F. C. Porto, e João Henriques, do Santa Clara, procederam a algumas alterações nos onzes titulares que se apresentam esta noite, pelas 19.15 horas, no Estádio do Dragão, para o encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal em relação ao último jogo da Liga.

A partida será dirigida pelo árbitro leiriense Fábio Veríssimo.

Eis os onzes:

F. C. Porto: Diogo Costa, Manafá, Pepe, Diogo Leite, Alex Telles, Matheus Uribe, Otávio, Nakajima, Tecatito Corona, Zé Luís e Luis Díaz

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Marchesín, Mbemba, Danilo, Soares, Sérgio Oliveira, Fábio Silva e Marega

Santa Clara: André Ferreira; Rafael Ramos;Fábio Cardoso, César e Mamadu Candé; Francisco Ramos, Osama Rashid e Nené; Denis Pineda, Zé Manuel e Guilherme Schettine

Treinador: João Henrique

Suplentes: Marco Pereira, Patrick, João Afonso, Bruno Lamas, Carlos Júnior, Ukra e Thiago Santana