Os "onzes" do F. C. Porto-V. Guimarães

O F. C. Porto recebe o Vitória de Guimarães, esta quinta-feira à noite, pelas 21 horas, no Estádio do Dragão, em jogo de encerramento da 28.ª jornada da Liga, que o pode aproximar do líder Sporting.

O encontro será apitado pelo árbitro lisboeta Tiago Martins, que será assistido por Pedro Mota e Hugo Ribeiro. O portuense Rui Costa estará no VAR.

Os dragões não vão poder contar com Zaidu, que ficou de fora devido a fadiga muscular. Já para os minhotos ausência certa é a de Ricardo Quaresma.

Eis os "onzes" de F. C. Porto e Vitória de Guimarães:

F. C. Porto: Marchesín; Nanu, Mbemba, Pepe e Manafá; Corona, Sérgio Oliveira, Matheus Uribe e Otávio; Marega e Taremi​​​​

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Diogo Costa, Diogo Leite, Luis Díaz, Carraça, Grujic, Romário baró, Toni Martínez, Evanilson e Francisco Conceição

V. Guimarães: Bruno Varela; Falaye Sacko, Jorge Fernandes, Abdul Mumin e Mensah; André André, Amaro e Pepelu; Edwards, Óscar e Rochinha

Treinador: Bino Maçães

Suplentes: Trmal; Sulliman, Lameiras, Mikel, Sílvio, Ouattara, André Almeida, Noah e Janvier