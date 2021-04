Os onzes do Farense - Sporting

JN Hoje às 20:05 Facebook

O treinador leonino, Ruben Amorim, que não vai estar no banco devido a castigo, apresenta uma defesa remodelada, com Gonçalo Inácio e Matheus Reis a entraram para os lugares de Neto e Feddal.

No meio-campo, Daniel Bragança também é titular, tal como Pedro Gonçalves, enquanto Paulinho será o homem mais adiantado da equipa do Sporting, com Tiago Tomás a ser o sacrificado em relação à última partida, que os leões empataram, em casa, com o Famalicão.

A formação leonina vem, aliás, de duas igualdades consecutivas, tendo visto a vantagem no topo do campeonato ficar reduzida para seis pontos em relação ao F. C. Porto.

Onze do Farense: Beto; Tomás Tavares, César, Eduardo Mancha e Abner; Amine e Lucca; Bilel, Ryan Gauld e Licá; Pedro Henrique.

Suplentes: Hugo Marques, Bura, Miguel Bandarra, André Pinto, Cássio Scheid, Fábio Nunes, Fabrício Isidoro, Mansilla e Alvarinho.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Porro, Palhinha, Bragança, João Mário e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves e Paulinho.

Suplentes: Luís Maximiano, Neto, Antunes, Eduardo Quaresma, Matheus Nunes, Tabata, Nuno Santos, Tiago Tomás e Jovane.