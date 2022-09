Os onzes do jogo Estoril-Sporting

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, aposta na estreia a titular de St Juste, com Nuno Santos e Morita a regressarem ao onze, o que permite que Pedro Gonçalves volte a jogar numa das três posições da frente de ataque, que continua sem poder contar com o lesionado Paulinho.

Os leões jogam na Amoreira após duas derrotas consecutivas, frente a F. C. Porto, na Invicta, e Desportivo de Chaves, em Alvalade, ficando, à partida para esta quinta jornada, a cinco pontos do F. C. Porto e a oito do Benfica.

Além da já referida estreia na equipa inicial de St Juste, destaque para a presença do reforço grego Sotiris Alexandropoulos no banco de suplentes leonino.

Onze do Estoril: Dani Figueira; Tiago Santos, Bernardo Vital, Pedro Álvaro e Joãozinho; Ndiaye, Rosier e Francisco Geraldes; Tiago Gouveia, João Carlos e Rodrigo Martins

Suplentes: Pedro Silva, Serginho, João Carvalho, Delos, Benchimol, Mexer, Tiago Araújo, Erison Danilo e Lea Siliki.

Onze do Sporting: Adán; St Juste, Coates e Matheus Reis; Porro, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves.

Suplentes: Franco Israel, Sotiris, Neto, Rochinha, Fatawu, Gonçalo Inácio, Esgaio, Essugo e Rodrigo Ribeiro.