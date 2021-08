Os "onzes" do Larne-Paços de Ferreira

Hoje às 18:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O Paços de Ferreira defronta esta quinta-feira, pelas 19.30 horas, os norte-irlandeses do Larne, no segundo jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa e está muito perto de garantir um lugar no play-off.

A partida entre irlandeses e castores será arbitrada pelo croata Fran Jovic, que terá como assistentes Hrvoje Radic e Luka Pusic.

O conjunto português tem uma vantagem de 4-0 da primeira mão.

Eis os onzes de Larne e Paços de Ferreira:

Larne: Ferguson; Bolmer, Watson, Bolger e Hughes; Cosgrove, Mitchell, herron e Jorvis; Randall e Hale

Treinador: Seamus Lynch

Suplentes: Argyrides (GR), Robinson, McDaid, Scott, Lynch e Lusty

Paços de Ferreira: André Ferreira; Jorge Silva, Flávio ramos, Marco Baixinho e Luís Bastos; Stephen Eustáquio e Ibrahim; Hélder Ferreira, Matchoi Djaló e Uilton Silva; João Pedro

Treinador: Jorge Simão

Suplentes: Jeimes Menezes (GR) e José Oliveira (GR), Nuno Lima, Antunes, Denilson, Juan Delgado, Luíz Carlos, Lucas Silva, Rui Pires, Fernando Fonseca, Nuno Santos e Douglas Tanque