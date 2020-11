Os "onzes" do Marítimo - Benfica

JN Hoje às 18:11 Facebook

O Marítimo recebe esta noite, pelas 19 horas, o Benfica, no encerramento da oitava jornada da Liga. As águias procuram colar-se ao Braga no segundo lugar da tabela, enquanto os insulares são 15.º classificados.

A partida será dirigida pelo árbitro bracarense Manuel Mota, com Vasco Santos (Porto) a estar no VAR.

Eis os "onzes" de Marítimo e Benfica:

Marítimo: Charles; Winck, Lucas Áfrico, Leo Andrade e Marcelo Hermes; Pelágio, Renê e Jean Irmer; Rodrigo Pinho, Joel Tagueu e Rúben Macedo

Treinador: Lito Vidigal

Suplentes: Amir, China, Guitane, Correa, Jean Cleber, Bambock, Milson, Alipour e Gonçalo Duarte

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Gabriel, Pizzi e Everton; Waldschmidt e Seferovic

Treinador: Jorge Jesus

Suplentes: Helton Leite; Jardel, João Ferreira, Chiquinho, Samaris, Cervi, Diogo Gonçalves, Ferreyra e Gonçalo Ramos