Matheus Nunes estreia-se a titular frente à República da Irlanda

A seleção nacional joga esta quinta-feira, em Dublin, frente à República da Irlanda, no sétimo encontro do Grupo A da fase de qualificação europeia para o Mundial de 2022.

A partida terá lugar no Estádio Aviva e será dirigida pelo árbitro espanhol Jesús Gil Manzano, que será assistido por Iñigo e Ángel Nevado. No VAr estará o também espanhol Alejandro Hernández.

Para o penúltimo confronto de Portugal no apuramento, o selecionador nacional Fernando Santos fez algumas mexidas, sendo a mais evidente a estreia de Matheus Nunes a titular, depois de ter sido suplente utilizado frente ao Luxemburgo, com João Moutinho a ficar no banco.

Mas as mudanças em relação ao jogo anterior não se ficam por aqui. João Cancelo e Rúben Dias são suplentes, enquanto Nuno Mendes ficou na bancada por castigo, entrando para os lugares Nélson Semedo, Danilo Pereira e Diogo Dalot. Na frente Bernardo Silva, lesionado, deu a vez a Gonçalo Guedes.

Este "onze" que se apresentará esta noite em Dublin reflete um pouco a gestão que o selecionador português tem de fazer em relação aos jogadores em risco de exclusão para o último jogo frente à Sérvia, no domingo.

Portugal é o segundo classificado do grupo A, com 16 pontos, menos um do que os sérvios, que têm mais um jogo, sendo os dois únicos conjuntos com possibilidade de garantirem a qualificação direta para o Mundial2022 no Catar.

Eis os onzes de República da Irlanda e Portugal:

Rep. Irlanda: Bazunu; Doherty, Coleman, Duffy, Egan e Stevens; Cullem e Hendrick; Ogbene, McGrath e Robinson

Treinador: Stephen Kenny

Suplentes: Kelleher (GR) e Travers (GR); Hourihane, Idah, McClean, N. Collins, Browne, Parrott, Knight, Keane, Manning e O'Dowda

Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Danilo Pereira e Diogo Dalot; João Palhinha, Matheus Nunes e Bruno Fernandes; Ronaldo, Gonçalo Guedes e André Silva

Treinador: Fernando Santos

Suplentes: José Sá (GR) e Diogo Costa (GR); Rúben Dias, Rui Fonte, João Moutinho, William Carvalho, Rafael Leão, Renato Sanches, Rúben Neves, João Cancelo, Diogo Jota e João Félix