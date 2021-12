Os "onzes" do Benfica e Sp. Covilhã

JN Hoje às 18:03 Facebook

O Benfica recebe esta noite, pelas 19 horas, o Sporting da Covilhã, na terceira jornada do Grupo A da Taça da Liga.

O encontro será dirigido pelo portuense Gustavo Correia, que será assistido por Inácio Pereira e Luís Costa. Na fase de grupos não há VAR.

As águias ocupam o segundo lugar, com um ponto, fruto do empate com o líder Vitória de Guimarães, que tem quatro. Já sem hipóteses de passar à Final Four estão os serranos.

As águias estão obrigadas a ganhar para igualarem os vimaranenses no topo da classificação. No entanto, para seguirem em frente precisam de marcar pelo menos três golos e não sofrer mais do que um para ficarem com vantagem nos golos marcados e sofridos, pois caso ficam com os mesmos, o critério seguinte é o da média de idade e, aí, os vimaranenses têm vantagem, a não ser que Jorge Jesus apresente uma equipa com uma média inferior a 22 anos.

Eis os "onzes" de Benfica e Sp. Covilhã:

Benfica: Helton; Tomás Araújo, Ferro e Morato; Everton, Taarabt, Pizzi, Meite e Gil Dias; Gonçalo Ramos e Seferovic

Treinador: João de Deus

Suplentes: Svilar, Gilberto, Darwin Nuñez, Yaremchuk, Valentino Lázaro, Rafa, André Almeida, Paulo Bernardo e Gedson

Sp. Covilhã: Léo; Jean Felipe, Héliton, Jaime e David Santos; Sena, Gilberto e Tembeng; Arnold, Devid Silva e Jô

Treinador: Leonel Pontes

Suplentes: Igor Araújo, André, Jorge Vilela, Felipe Dini, Ryan Teague, Cornélio, Tiago Moreira, Lucas Barros e Ahmed Isaiah