Conheça os onzes do Sporting - Benfica

Sporting e Benfica defrontam-se, esta segunda-feira, no Estádio de Alvalade na 16.ª jornada da Liga. João Palhinha começa no banco. Encarnados apresenta-se com um sistema de três centrais. Vlachodimos e Otamendi estão de regresso após recuperarem da covid-19.

Para este clássico, Ruben Amorim pode contar com a equipa na máxima força. João Palhinha, que estava castigado por acumulação de amarelos, poderá ir a jogo já que, esta segunda-feira, o Tribunal Central Administrativo do Sul deu razão aos leões contra o Conselho de Disciplina.

Do lado do Benfica, André Almeida, lesionado, bem como Everton, infetado com covid-19, não entram nas opções do adjunto João de Deus. Jorge Jesus, também a recuperar da infeção pelo novo coronavírus, não vai estar no banco dos encarnados.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, João Mário, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Nuno Santos, Tiago Tomás e Pedro Gonçalves

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Jardel, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Pizzi, Weigl e Cervi; Darwin

O pontapé de saída em Alvalade está marcado para as 21.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Artur Soares Dias (Porto) e o VAR será Hugo Miguel (Lisboa).