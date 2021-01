Os onzes do Sporting - F. C. Porto

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:50 Facebook

O Sporting e o F. C. Porto defrontaram-se, esta terça-feira, para as meias-finais da Taça da Liga. Diogo Costa, Diogo Leite, Grujic, João Mário e Felipe Anderson vão a jogo. Do lado dos leões, Gonçalo Inácio e Antunes são as novidades.

Para este encontro, Rúben Amorim não pode contar com Luís Neto e Tabata (infetados com covid-19), bem como com o lesionado Luiz Phellype. Do lado dos azuis e brancos, há sete baixas: Otávio, Sérgio Oliveira, Evanílson, Luis Díaz (infetados com covid-19), Mbaye e Marcano (lesionados) bem como o castigado Taremi.

De salientar as ausências de Nuno Mendes e Sporar. O defesa esquerdo e o ponta de lança não podem participar na meia-final da Taça da Liga por indicação da DGS.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Feddal; Porro, João Mário, Palhinha e Antunes; Pote, Tiago Tomás e Nuno Santos

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; Mbemba, Pepe e Diogo Leite; João Mário, Uribe, Grujic e Zaidu; Corona, Marega e Felipe Anderson

O pontapé de saída em Leiria está marcado para as 19.45 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga) e o VAR será Vítor Ferreira (Braga).