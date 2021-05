Os "onzes" do Sporting - Marítimo

JN Hoje às 21:04 Facebook

O campeão nacional Sporting encerra as contas do título com a receção ao Marítimo, esta quarta-feira, pelas 21.45 horas, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga.

O encontro disputado no estádio de Alvalade vai ser apitado pelo portuense Gustavo Correia, que será assistido por Inácio Pereira e Luís Costa. No VAR estará Hugo Silva, de Santarém.

Com a conquista do campeoanato após um jejum de 19 anos, os leões defrontam um conjunto insular sem grande pressão, pois já garantiu a tão desejada permanência na Liga.

Eis os "onzes" de Sporting e Marítimo:

Sporting: Maximiano; Matheus Reis, Coates, Neto e João Pereira; Antunes, Daniel Bragança, Matheus Nunes e Pedro Gonçalves; Paulinho e Jovane Cabral

Treinador: Rúben Amorim

Suplentes: André Paulo, Nuno Mendes, João Palhinha, Nuno Santos, João Mário, Tiago Tomás, Gonzalo Plata, Gonçalo Inácio e Tomás

Marítimo: Charles; Karo, Zainadine, Lucas Áfrico e Marcelo Hermes; Bambock e Jean Irmer; Soderstrom, Rafik Guitane e Macedo; Alipour

Treinador: Julio Velázquez

Suplentes: Abedzadeh, Cláudio Winck, Beltrame, Edgar Costa, Milson, René Santos, China, Pelágio e Leo Andrade