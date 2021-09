Os onzes do Sporting-Ajax

JN Hoje às 19:13 Facebook

O Sporting recebe esta quarta-feira, pelas 20 horas, os holandeses do Ajax, em jogo da primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

O encontro, que terá lotação esgotada no Estádio de Alvalade, em Lisboa, será dirigido pelo árbitro espanhol José María Sánchez, que será auxiliado por Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. No VAR estará o também espanhol Alejandro Hernández.

Eis os onzes de Sporting e Ajax:

Sporting: Adán; Luís Neto, Gonçalo Inácio e Feddal; Pedro Porro, João Palhinha, Matheus Nunes e Rúben Vinagre; Jovane Cabral, Paulinho e Nuno Santos

Treinador: Rúben Amorim

Suplentes: André Paulo, João Virgínia, João Goulart, Matheus Reis, Esgaio, Gonçalo Esteves, Ugarte, Daniel Bragança, Geny Catamo, Tabata, Sarabia e Tiago Tomás

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis e Gravenberch; Antony, Haller e Tadic​​​​​​

Treinador: Erik ten Hag

Suplentes: Gorter, Setford, Schuurs, Rensch, Taglaifico, Daramy, Kenneth Taylor, David Neres e Danilo