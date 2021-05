Os "onzes" do Vitória de Guimarães-Benfica

JN Hoje às 19:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vitória de Guimarães recebe esta noite de quarta-feira, pelas 20 horas, o Benfica, no estádio Dom Afonso Henriques, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga, que pode valer aos minhotos a qualificação para a Liga da Conferência da Europa, nova competição criada pela UEFA.

A partida será arbitrada pelo bracarense Vítor Ferreira, que será assistido por Nelson Cunha e Valdemar Maia, enquanto o conterrâneo Manuel Mota estará no VAR.

Os conquistadores ocupam a sexta posição, com 43 pontos, os mesmos do Santa Clara, e mais três do que Famalicão, Moreirense e Belenenses SAD, este último que já está a jogar com o F. C. Porto (18 horas).

Já as águias são terceiras classificadas e vão disputar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeão.

Eis os "onzes" de V. Guimarães e Benfica:

V. Guimarães: Trmal; Falaye Sacko, Jorge Fernandes, Abdul Mumin e Sílvio; André André, Edwards e Pepelu, Rochinha, Óscar e Ricardo Quaresma

Treinador: Moreno

Suplentes: Jhonatan; Suliman, Bruno Duarte, Lyle Foster, Wakaso, Ouattara, André Almeida, Amaro e Hélder Sá

Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato; Gilberto, Gabriel, Adel Taarabt, Pedrinho e Nuno Tavares; Darwin Nuñes e Seferovic

Treinador: Jorge Jesus

Suplentes: Helton Leite; Grimaldo, Vertonghen, Everton, Chiquinho, Pizzi, Weigl, João Ferreira e Gonçalo Ramos