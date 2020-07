Os onzes iniciais do Benfica - Sporting

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A última jornada da Liga portuguesa conta com aquele que será também o último dérbi da época. Benfica e Sporting defrontam-se no Estádio da Luz, com encontro marcado para as 21.15 horas.

A equipa de arbitragem será liderada por Fábio Veríssimo, com Pedro Mota e Pedro Martins como assistentes. André Narciso será o 4º árbitro e Rui Costa e Tiago Costa serão o videoárbitro e assistente videoárbitro.

Onze inicial do Benfica: Vlachodimos; André Almeida; Jardel; Rúben Dias; Tomás Tavares; Weigl; Gabriel; Pizzi; Cervi; Chiquinho; Seferovic.

Onze inicial do Sporting: Luís Maximiano; Eduardo Quaresma; Coates; Acuña; Ristovski; Nuno Mendes; Wendel; Matheus Nunes; Jovane; Plata; Sporar.