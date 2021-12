Os onzes iniciais do dérbi entre Benfica e Sporting

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 20:12 Facebook

O encontro entre Benfica e Sporting marca o jogo grande da 13ª jornada da Liga portuguesa.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Lázaro, André Almeida, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, João Mário, Evertom, Rafa e Darwin

Onze do Sporting: Adán, Porro, Neto, Feddal, Inácio, Matheus Reis, Ugarte, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Sarabia e Paulinho

Para este encontro, Jorge Jesus não pode contar com os lesionados Lucas Veríssimo, Radonjic e Rodrigo Pinho. No lado do Sporting, Ruben Amorim está desfalcado de Ruben Vinagre, João Palhinha, Jovane Cabral (lesionados) e Coates, que está infetado com covid-19.