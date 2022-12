"Os piores momentos são quando perdemos aqueles que estão ligados a nós", diz Pinto da Costa

JN Hoje às 00:04 Facebook

Twitter

Partilhar

No fim do F. C. Porto-Arouca desta quarta-feira, dia em que Pinto da Costa celebrou 85 anos, o dirigente portista defendeu que "todas as vitórias são marcantes", não esquecendo, contudo, os momentos "maus".

Um dia de festa que terminou da melhor forma. Depois do triunfo (5-1) da equipa azul e branca no Estádio do Dragão - que também permitiu a Sérgio Conceição igualar o recorde de Pedroto - o presidente Pinto da Costa, que celebrou 85 anos, era um homem feliz. E o que mais destacou foram os três triunfos do F. C. Porto do dia.

"O que mais significa para mim foi termos vencido os três jogos que tive oportunidade de ver. O basquetebol, a equipa B e a equipa principal. Foram os melhores presentes que recebi. Qualquer pessoa que chega aos 85 anos tem de se sentir reconhecida por tudo o que de bom tenha acontecido, por acreditar que se pode sempre fazer mais e melhor", começou por dizer Pinto da Costa, em declarações ao Porto Canal. Mas numa presidência longa, nem tudo foram bons momentos. E o líder portista também os relembrou.

PUB

"Todas a vitórias do F. C. Porto para mim são marcantes. As sete internacionais, os campeonatos nacionais de todas as modalidades são sempre marcantes. Também há momentos maus e os piores são quando perdemos aqueles que estão ligados a nós, momentos muito dolorosos. Quando acontece passamos a ter sempre mais de fazer mais e melhor, em melhor em homenagem aos que nos deixaram", vincou.

Questionado se recebeu uma mensagem de aniversário do presidente da República, Pinto da Costa respondeu com boa disposição. "Não perde tempo comigo. Fiz 40 anos de presidente, recebi mensagens de toda a gente e é óbvio que ele está num outro patamar, não tinha de me felicitar nem em abril, nem agora, não tenho nenhum cargo público. Recebi centenas de mensagens e telefonemas dos sócios e adeptos do F. C. Porto, o presidente da República só por brincadeira", concluiu.