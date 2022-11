Os possíveis adversários de F. C. Porto e Benfica na Champions

O F. C. Porto e o Benfica estão apurados para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Há já muitos clubes também qualificados e outros que ainda não têm o lugar definido. Entre estes, já é possível prever quais serão os possíveis adversários das equipas portuguesas na prova.

Começando pelo F. C. Porto, que terminou no primeiro lugar do Grupo B, pode defrontar o Inter, Liverpool, Dortmund e Eintracht Frankfurt. A este lote podem-se juntar mais equipas, provenientes de grupos que ainda não têm os lugares definidos. Assim sendo, os dragões ainda podem defrontar o AC Milan/Salzburgo ou o PSG, caso o Benfica vença o grupo. O Real Madrid já está apurado no grupo F, mas ainda restam fazer algumas contas.

O F. C. Porto pode defrontar os espanhóis, caso estes terminem no segundo lugar (têm de perder ou empatar com o Celtic e uma das outras duas equipas vencerem), mas também podem ter como adversário o Leipzig, se ganhar ao Shakhtar e confirmar o segundo lugar, ou ainda o próprio Shakhtar, que se vencer os alemães termina no segundo posto.

Já o Benfica, se conseguir o primeiro lugar do Grupo H (caso o PSG perca ou empate com a Juventus e as águias vençam o Maccabi Haifa) pode defrontar os mesmos adversários do F. C. Porto, aos quais se junta o Club Brugge mas se exclui, obviamente, o PSG, que foi adversário das águias na fase de grupos.

No caso de terminar no segundo lugar, o Benfica pode defrontar o Manchester City, Bayern, Chelsea, Nápoles, Tottenham e Real Madrid/Leipzig.