Os possíveis adversários de F. C. Porto e Benfica na Liga dos Campeões

F. C. Porto e Benfica asseguraram um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões como cabeças de série. Sorteio está agendado para a próxima segunda-feira, 7 de novembro, às 11 horas da manhã.

Confia os possíveis adversários de F. C. Porto e Benfica:

F. C. Porto (1.º do Grupo B)

Liverpool (2.º do Grupo A)

Inter (2.º do Grupo C)

Tottenham (2.º do Grupo D)

Milan (2.º do Grupo E)

Leipzig (2.º do Grupo F)

Dortmund (2.º do Grupo G)

PSG (2.º do Grupo H)



Benfica (1.º do Grupo H)

Liverpool (2.º do Grupo A)

Brugge (2.º do Grupo B)

Inter (2.º do Grupo C)

Tottenham (2.º do Grupo D)

Milan (2.º do Grupo E)

Leipzig (2.º do Grupo F)

Dortmund (2.º do Grupo G)