Os possíveis adversários de F. C. Porto e Sporting na Liga dos Campeões

Potes da fase de grupos já têm muitas equipas definidas.

A Liga dos Campeões da próxima época começa a ganhar forma e, com o fim dos vários campeonatos nacionais, há muitos possíveis adversários no horizonte para F. C. Porto e Sporting. Quanto ao Benfica, já se sabe que terá de passar duas pré-eliminatórias para garantir a presença na fase de grupos da principal competição europeia de clubes.

Como campeão português, o F. C. Porto garantiu lugar no Pote 1, que nesta altura tem sete das oito equipas definidas: Manchester City, Real Madrid, Bayern, PSG, AC Milan, Eintracht Frankfurt (vencedor da Liga Europa), para além dos dragões. A final da Champions deste ano, marcada para o próximo sábado, entre Liverpool e Real Madrid, vai selar o oitavo clube dos cabeças-de-série: os "reds", em caso de vitória na decisão de Paris, ou o Ajax, se for o Real a conquistar o troféu na capital francesa.

O pote 2, do qual sairá um dos adversários de F. C. Porto e Sporting (e possivelmente do Benfica) na fase de grupos, não terá clubes portugueses e também já possui sete equipas garantidas: Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, Sevilla, Leipzig e Tottenham. O oitavo clube será o Ajax (se o Liverpool ganhar a final de sábado) ou o Liverpool (se for o Real Madrid a vencer).

No pote 3, está o Sporting e também estará o Benfica, caso consiga qualificar-se. Garantidos neste pote, do qual sairá mais um adversário do F. C. Porto, encontram-se sete clubes: Borussia Dortmund, Salzburgo, Shakhtar, Inter, Nápoles e Bayer Leverkusen, para além dos leões.

O pote 4, de onde sairão os restantes adversários dos representantes portugueses, é o mais indefinido, pois irá incluir várias equipas que terão de passar pelas pré-eliminatórias. Neste momento, estão garantidos Marselha, Brugge e Celtic. Se os clubes com melhor ranking conseguirem o apuramento, o que está longe de ser um dado adquirido, este pote também terá: Rangers, Dínamo Zagreb, Estrela Vermelha, Olympiacos e FC Copenhaga.

Confira a lista de equipas já definidas em cada pote:

Pote 1

Manchester City

Real Madrid

Bayern

PSG

AC Milan

F. C. Porto

Eintracht Frankfurt

Liverpool ou Ajax

Pote 2

Chelsea

Barcelona

Juventus

Atlético de Madrid

Sevilla

Leipzig

Tottenham

Ajax ou Liverpool

Pote 3

Borussia Dortmund

Salzburgo

Shakhtar

Inter

Nápoles

Sporting

Bayer Leverkusen

Pote 4

Marselha

Brugge

Celtic