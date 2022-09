Os quatro pecados capitais de Fernando Santos

Fernando Santos volta a estar sob uma chuva intensa de críticas, após a derrota da seleção portuguesa, na terça-feira, frente à Espanha, em Braga, que custou o afastamento da "final four" da Liga das Nações.

A gestão individual, física e tática do conjunto português merece uma reflexão profunda a menos de dois meses do arranque do Campeonato do Mundo. Entre os problemas que se colocam no presente a Fernando Santos, Cristiano Ronaldo é um dos principais e seguramente o mais mediático.

1 - Cristiano Ronaldo