Os resultados da 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa

Não foi a noite mais desejada para as equipas portuguesas na Liga Europa, mas os derrotados F. C. Porto, Benfica e Braga, que jogaram fora de casa, conseguiram resultados que deixam tudo em aberto para a 2.ª mão dos 16 avos de final da competição continental. O apuramento do Sporting, que jogou em Alvalade é que ficou bem encaminhado.

Confira, agora, os resultados desta quinta-feira:

Sporting-Basaksehir, 3-1

Getafe-Ajax, 2-0

Eintracht Frankfurt-Red Bull Salzburgo, 4-1

Kobenhavn-Celtic, 1-1

Ludogorets-Inter Milão, 0-2

Club Brugge-Manchester United, 1-1

Shakhtar Donetsk-Benfica, 2-1

Cluj-Sevilha, 1-1

Roma-Gent, 1-0

Wolfsburg-Malmo, 2-1

Rangers-SC Braga, 3-2

Wolverhampton-Espanyol, 4-0

Bayer Leverkusen-F. C. Porto, 2-1

APOEL-Basileia, 0-3

Olympiacos-Arsenal, 0-1

AZ Alkmaar-LASK Linz, 1-1