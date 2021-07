Os saltos de Nelson Évora e Telma Monteiro que fizeram furor em Tóquio

JN Hoje às 17:58 Facebook

Telma Monteiro e Nélson Évora foram os porta-estandartes da comitiva nacional aos Jogos Olímpicos de 2020, na cerimónia de abertura do evento, esta sexta-feira. Os dois atletas lusos destacaram-se pelo entusiasmo que demonstraram quando desfilaram no Estádio Nacional de Tóquio, juntamente com mais cerca de 20 atletas lusos, empunhando a bandeira portuguesa.

O tema da cerimónia foi "seguir em frente", a que se juntou o lema geral de "unidos pela emoção", numa resposta à crise sanitária global, que levou a uma população japonesa cética dos Jogos, que já contam com 91 casos de infetados entre os residentes da Aldeia Olímpica desde o início de julho.

A presidente dos Jogos Olímpicos, Seiko Hashimoto, prometeu uma cerimónia "solene", mais do que um festival, num evento marcado pela determinação em mostrar uma "recuperação e reconstrução" face ao terramoto e tsunami de 2011 e, sobretudo, face à pandemia.