Os segredos de Haaland: dos óculos para o sono a comer como "um urso"

Erling Haaland é o avançado mais falado do momento. O jovem jogador do Manchester City já leva uns impressionantes 22 golos em 15 jogos e há alguns segredos para a forma física: de uns óculos especiais para dormir até à alimentação pouco habitual.

Haaland é descrito pelos adeptos como uma máquina. Alto, possante e uma autêntica fábrica de marcar golos, até houve uma petição, em género de brincadeira, a pedir que o norueguês saísse da Premier League, quase que por ser uma "batota" para os adversários. Não seguiu em frente, mas chegou a ter mais de um milhão de assinaturas.

Jogar ao mais alto nível aos 22 anos e ser um portento físico não é para todos, e para atingir o nível de forma que Haaland conseguiu mostrar no Borussia Dortmund e agora, com mais protagonismo, no Manchester City, implica alguns aspetos cruciais. De acordo com o jornal britânico "Daily Mail", o norueguês é obcecado pelo sono, aspeto que acredita ser das coisas mais importantes da sua vida.

O sono é dos aspetos mais relevantes para a recuperação física e psicológica. Para ter a maior qualidade de sono possível, Haaland usa uns óculos especiais, com lentes azul-laranja, algumas horas antes de dormir, de forma a bloquear as elevadas energias que são libertadas pelas luzes naturais e dos dispositivos eletrónicos, que prejudicam a qualidade do sono por despertar certos recetores no cérebro.

Segundo a mesma fonte, Haaland deita-se entre as 22 e as 22.30 horas, sendo que desliga qualquer dispositivo eletrónico horas antes. O avançado norueguês utiliza um anel digital que mede a qualidade do sono, stress, ritmo cardíaco, temperatura, entre outros.

O aspeto da alimentação também é levado ao detalhe por Haaland: dar os melhores nutrientes ao corpo para ele funcionar no máximo rendimento. Josh King, colega de seleção, revelou numa entrevista que nunca viu ninguém comer como o jogador do Manchester City, dizendo mesmo que "come como um urso". A imprensa internacional já revelou no passado que ingere cerca de seis mil calorias por dia.

Na alimentação, Haaland também come coisas pouco comuns. No documentário norueguês "Haaland: a grande decisão", o futebolista revelou que ingere regularmente coração e fígado de vaca, alimentos ricos em nutrientes. "Vocês não comem isto, mas eu preocupo-me com o meu corpo. Penso que comer comida de qualidade, que seja o mais caseira possível, é o mais importante. As pessoas dizem que comer carne é mau... mas é a carne que comes no McDonald's ou da vaca que está ali a comer erva? Eu como o coração e o fígado", disse.

Para além da comida, Haaland também bebe água filtrada num sistema complicado. "Comecei a filtrar a minha água, penso que tem muitos benefícios para o meu corpo", disse no documentário.