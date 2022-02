Os segredos de um Manchester City que também perde

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 18:25 Facebook

O Sporting recebe, esta terça-feira, o Manchester City, a partir das 20 horas, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Pela frente os leões vão ter o líder isolado da Premier League que é orientado por um dos melhores treinadores do mundo. Mesmo assim, não é impossível ganhar a este City.

Diz-se que a esperança é o combustível da alma e, terça-feira, o Sporting terá, acima de tudo, de alimentar com todas as forças o sentido de ambição. Isto porque os leões vão ter pela frente nada mais nada menos que o Manchester City. O gigante inglês que tem passeado classe não só nas competições domésticas, mas também na Europa. Mas como em todas as batalhas há sempre uma percentagem de possibilidade - ora recorde-se como David venceu o temível Golias - também aqui os verdes e brancos podem sair com um inesperado sorriso de glória.

1x4x3x3 ou 1x2x3x5 ?