Os segredos de Vítor Gomes, médio do Rio Ave

Futebolista não se entrega totalmente ao prazer das férias e já tem ido correr no estádio do Rio Ave para recuperar forma a física.

Apesar de ser natural de uma cidade propícia ao ócio à beira-mar, o período de férias do vila-condense Vítor Gomes não se resume ao descanso e à inatividade. Pelo contrário, o médio do Rio Ave, de 34 anos, aproveitou a paragem da competição para, progressivamente, se preparar fisicamente e mentalmente para a próxima temporada, seguindo um plano de exercícios e de alimentação que próprio aceita como "fundamental".

"Assim que acaba o campeonato faço uma pequena paragem de 10 a 12 dias para o corpo se regenerar. Mas, a partir daí, sinto que preciso de atividade e começo, progressivamente, a retomar o trabalho físico", explicou ao JN o experiente centro campista. Do clube, Vítor Gomes traz um plano do recuperador físico, e um mês antes do início da pré-época começa a "dar no duro". "No condomínio de minha casa tenho um ginásio, onde começo a treinar força e resistência, e quando preciso correr, o que já está acontecer, vou para o estádio, já na relva, que é uma superfície menos propícia a lesões", acrescentou.