Os sete candidatos à sucessão de Fernando Santos

Enquanto ultima o acordo que se antevê amigável para a desvinculação com o atual selecionador, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está a trabalhar, sem pressas, para contratar o sucessor. José Mourinho lidera as preferências, mais há mais seis nomes nas cogitações.

José Mourinho, atual treinador da Roma, de Itália, é o nome preferido dos responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol para substituir Fernando Santos, atual selecionador português que, apesar de ter vínculo com a estrutura por mais dois anos, deverá cessar funções, nos próximos dias, de forma amigável.

Mesmo com algum tempo para tratar da sucessão, dado que o próximo jogo de Portugal será apenas disputado a 23 de março, em Alvalade, com o Liechtenstein, no arranque da qualificação para o Euro2024, a estrutura federativa, liderada pelo presidente Fernando Gomes, já está em campo a tratar de escolher e contratar aquele que será o novo selecionador nacional.

José Mourinho, de 59 anos, atualmente à frente da Roma (Itália), é o preferido e o que poderá reunir maior consenso, mas tem contrato com o emblema italiano, até junho de 2024. O técnico natural de Setúbal nunca escondeu o objetivo de vir a ser selecionador português, mas falta saber se conseguirá libertar-se do vínculo com os romanos, podendo, eventualmente, acertar a saída no final desta época, com a FPF, até lá, a designar um técnico interino.

Jorge Jesus, de 68 anos, é o mais velho dos nomes em carteira, mas, como quase todos os outros potenciais alvos, está a trabalhar, pois comanda o Fernerbahçe (Turquia). Abel Ferreira, de 43 anos, é o mais novo dos potenciais alvos. O técnico natural de Penafiel tem feito excelente trabalho no Palmeiras (Brasil) e foi recentemente campeão brasileiro. O madeirense Leonardo Jardim, de 48 anos, que está a treinar o Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, também integra a lista federativa.

Outros potenciais alvos são Rui Vitória, de 52 anos, atual selecionador do Egito, e Paulo Fonseca, de 49 anos, que comanda o Lille, de França.

Um sétimo nome pode juntar-se à lista e este é da casa. Trata-se de Rui Jorge, de 49 anos, que desde 2011 orienta a seleção nacional de sub-21. A promoção poderá ocorrer de forma interina, precavendo a necessidade de um adiamento de entrada em funções, por exemplo no caso de José Mourinho.

Alguns destes nomes, como José Mourinho, Abel Ferreira e o próprio Jorge Jesus, que deixou marca no Flamengo, têm também sido cogitados como possíveis alvos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para assumir o cargo de selecionador do Brasil, para substituir Tite. Mas, neste caso, o preferido é o italiano Carlo Ancelotti, que está a treinar o Real Madrid (Espanha).

No caso da seleção portuguesa, faltará saber se a FPF avançará para uma proposta de quatro épocas ou de apenas duas, até ao Euro2024, dado que o atual mandato de Fernando Gomes termina dentro de dois anos.