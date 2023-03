Os talentos emergentes que estão a brilhar na Liga 3

Rui Almeida Santos Hoje às 16:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A primeira fase da Liga 3 revelou uma série de jovens com talento para dar e vender, que fazem do terceiro escalão do futebol português uma rampa de lançamento para voos mais altos.

Na época passada, João Valido (Arouca), Habib Sylla (Desportivo de Chaves), Danilo Veiga (Gil Vicente/Rijeka), Gustavo Klismahn ou Yago Cariello (Portimonense), entre outros, deram o salto de uma vida, desde a Liga 3 diretamente para o principal escalão do futebol português.

A estes há que juntar nomes como os de Mateus Fernandes ou Dário Essugo, no Sporting, Álvaro Djaló ou Rodrigo Gomes, no Sporting de Braga, ou Miguel Maga ou Dani Silva, no Vitória de Guimarães, alguns dos rostos de uma aposta cada vez mais vincada dos principais clubes nacionais nas respetivas equipas B, mesmo que estas compitam na terceira divisão do futebol luso.