Os talentos não se medem aos palmos

Durante muitos anos, existiu a ideia que apenas os jogadores altos e fortes singravam. Hoje, o futebol prova o contrário.

João Neves tem sido um dos jogadores em maior ascensão no Benfica. Com 1,74 metros suscitou muitas dúvidas no início da época, mas o médio tem provado que o talento não se mede aos palmos. Há outros casos flagrantes no futebol atual como Messi, um dos melhores de sempre que apenas mede 1,70 metros e destila veneno em qualquer parte do campo, há ainda Pedri (1,74 m), o farol do Barcelona, e a raça de Otávio (1,72 m), um dos jogadores mais importantes do F. C. Porto. Ou ainda a velocidade de ponta e o estilo driblador de Marcus Edwards (1,68m), o desequilibrador do Sporting. Na Liga, o mais baixo é Vasco Sousa, do F. C. Porto, com 1,62 metros.

O JN decidiu questionar o treinador João Henriques e o médio Rúben Ribeiro (1,74 metros) sobre a questão da altura no futebol moderno. Durante muitos anos, os treinadores preferiam futebolistas com um maior porte físico, capazes de vencer qualquer duelo como Patrick Vieira (1,93 m) e Yaya Touré (1,88 m) duas torres que dominaram, respetivamente, o meio-campo de Arsenal e Manchester City. Porém, com o passar do tempo, assistiu-se a uma mudança de paradigma. Cada vez mais importa a relação de um jogador com a bola, o ritmo imposto ao jogo, sobretudo porque os treinadores atuais preferem um estilo de futebol mais apoiado, de posse, e com claro protagonismo para a bola e não para o físico.