Os valores astronómicos do contrato de Sadio Mané no Bayern

Mané tem salário milionário no Bayern de Munique. Segundo o jornal alemão "Bild", o avançado Sadio Mané vai ganhar 19,8 milhões de euros anuais no contrato que assinou há poucos dias com o Bayern de Munique, válido até 2025.

Nas próximas três épocas, o internacional senegalês, de 30 anos, contratado pelo clube bávaro ao Liverpool, vai auferir um salário mensal de 1,65 milhões de euros.

O "Bild" fez as contas e avançou que Mané ganhará 412,5 mil euros por semana, 58,9 mil euros por dia, 2455 euros por hora e 40,9 euros por minuto, enquanto estiver ao serviço dos atuais campeões alemães.

Recorde-se que o Bayern contratou Mané, por 32 milhões de euros, numa transferência que poderá render mais oito milhões ao Liverpool, mediante a concretização de determinados objetivos.