Osaka, eliminada por tenista de 18 anos, anuncia pausa na carreira

A tenista japonesa Naomi Osaka foi, este sábado, eliminada na terceira ronda do Open dos Estados Unidos, último 'major' da temporada, pela canadiana Leylah Annie Fernandez, de 18 anos.

A nipónica, que defendia o título conquistado em ​​​​​​​Flushing Meadows no ano passado, perdeu em três 'sets' (7-5, 6-7 e 6-4) com a 73.ª do mundo.

Osaka tinha vencido na primeira ronda a checa Marie Bouzkova, Osaka, número três mundial, e beneficiou depois da desistência da 'qualifier' Olga Danilovic, por motivos médicos, para seguir em frente.

A tenista japonesa anunciou que vai fazer uma pausa do ténis durante algum tempo, limpando as lágrimas na conferência de imprensa após a partida.

"Honestamente, não sei quando vou jogar o meu próximo jogo de ténis. Penso que vou fazer uma pausa durante algum tempo", disse.

Em junho, a nipónica desistiu em Roland-Garros, confessando ter problemas de ansiedade, marcados por "vários episódios depressivos".