Osasuna surpreende Sevilha no arranque da La Liga

O Sevilha entrou com o pé esquerdo na na edição 2022/23 da Liga espanhola ao perder hoje com o Osasuna, por 2-1, na primeira jornada da prova e no jogo que abriu o campeonato.

O Osasuna abriu o marcador logo aos nove minutos, pelo avançado argentino Ávila Chimy, mas dois minutos volvidos, a equipa andaluz já tinha restabelecido o empate pelo avançado Rafa Mir.

O golo que decidiu o desfecho da partida surgiu aos 74 minutos, através de um penálti executado por Aimar Oroz, a castigar uma falta cometida pelo médio argentino Papu Gomez na área sevilhana, e a proporcionar uma surpresa logo no jogo de abertura da competição.

A primeira jornada prossegue com o campeão Real Madrid a deslocar-se, no domingo, a Almería, equipa que subiu esta época ao primeiro escalão, e com o Barcelona a receber o Rayo Vallecano, no sábado.