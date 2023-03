Otamendi aplaude liderança de Schmidt 

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

River Plate oferece camisola ao defesa em operação de charme

Nicolas Otamendi ainda não decidiu se renova pelos encarnados, posição que, ao que o JN apurou, só irá revelar no final da época, mas, entretanto, dá sinais de satisfação pela experiência no clube e elogia Roger Schmidt: "Temos um bom treinador". "Não o conhecia. É um técnico com ideias muito claras, dá enorme confiança aos jogadores, bons treinos e tem personalidade. Isso é importante para um conjunto jovem, pois, obviamente, é difícil gerir um grupo assim. Está a fazê-lo da melhor forma na primeira época ", destacou o defesa, em declarações ao site da UEFA.