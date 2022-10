Otamendi centenário no Benfica: "É uma marca bonita e especial"

JN Hoje às 15:06 Facebook

Otamendi cumpriu a "marca bonita" de 100 jogos pelo Benfica, que o fez "sentir como se fosse o primeiro clube" desde que chegou à Luz, em 2020. Sobre a atual temporada, o capitão pede foco à equipa para poder festejar no final.

Nicolas Otamendi atingiu a marca dos 100 jogos pelo Benfica na vitória por 5-0 diante do Desportivo de Chaves, para a Liga, no último sábado.

Aos canais oficiais do clube, o internacional argentino confessa que essa "é uma marca bonita e importante".

Ser capitão das águias "é uma responsabilidade importante", admite, mas também uma forma de retribuir o carinho que sente desde que chegou à Luz, no verão de 2020.

"Desde o primeiro dia, fizeram-me sentir como se fosse o meu primeiro clube, e isso é algo que um jogador tem sempre na mente. Agradeço às pessoas do clube, aos funcionários e aos adeptos, que me apoiaram desde o primeiro dia. Tento sempre demonstrá-lo, dentro do campo, que é onde um jogador se sente melhor e onde pode mostrar o que vale. Estou feliz, acima de tudo, por isso", referiu o defesa central, de 34 anos.

Falando sobre a atual temporada, Otamendi tem noção de que a equipa está "numa posição muito boa", mas isso "não garante nada, porque a época ainda vai praticamente a meio".

"Acredito que estamos no bom caminho, mas temos de continuar a trabalhar da mesma maneira, tratar de manter uma mentalidade positiva em todos os momentos. Esperamos que seja uma boa temporada e que todos sejamos felizes no final", sublinhou o jogador.

Em 100 jogos pelo Benfica, divididos por três épocas distintas, Nicolas Otamendi apontou dois golos e fez uma assistência.