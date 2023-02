Otamendi critica "critérios de decisão" no jogo entre Braga e Benfica

O capitão das águias mostrou-se perplexo com os critérios de decisão de Tiago Martins no jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal. Otamendi deixou críticas no Twitter.

Após o apito final vários elementos da equipa do Benfica mostraram estar em desacordo com algumas decisões do árbitro da partida, Tiago Martins. O capitão das águias, Nicolas Otamendi, deixou uma mensagem no Twitter a dar conta dessa insatisfação.

João Mário, médio do Benfica, partilhou o tweet do colega de equipa, fazendo acompanhar a mensagem com um emoji com a mão à frente da cara, em sinal de desacordo.