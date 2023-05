Otamendi desfruta do último clássico

Nicolas Otamendi volta ao onze das águias, após a ausência em Portimão, por castigo, naquele que poderá ser o último clássico do argentino com a camisola das águias. O defesa central está em final de contrato e, ao que tudo indica, irá prosseguir a carreira fora de Portugal.

A saída não está totalmente definida, mas, ao que o JN apurou, tem várias possibilidades em carteira. O empresário do jogador estará em Lisboa, na próxima semana, para conversar com ele e avaliar todos os cenários. O JN sabe que as decisões só serão tomadas e anunciadas após o jogo com o Santa Clara.

Ontem, o central argentino garantiu estar "focado no Benfica", mas manteve o tabu em relação ao futuro.