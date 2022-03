Otamendi e Darwin nas mãos de Veríssimo

O central e o avançado estão nas respetivas seleções, mas vão a Braga, embora não haja certezas quanto à titularidade.

O calendário das competições de seleções obrigará Nelson Veríssimo a pensar na utilização do uruguaio Darwin Núñez e do argentino Otamendi frente ao Braga. O encontro ainda não tem data confirmada pela Liga, mas uma vez que os encarnados recebem o Liverpool na terça-feira, para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, a partida da 28.ª jornada deverá jogar-se sexta-feira, dia 1 de abril, ou sábado, dia 2.

O melhor marcador das águias e o central argentino têm compromissos das seleções na madrugada de dia 30 em Portugal, noite de dia 29 na América do Sul, mas estarão em Portugal a tempo de integrarem a convocatória caso o treinador dos encarnados assim o entenda. De resto, Roman Yaremchuck e Morato deverão ser as alternativas se Veríssimo entender que os jogadores não estão fisicamente preparados para jogar ou se os preferir poupar para o encontro com os ingleses.