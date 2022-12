Otamendi e Enzo entram para a história da Liga portuguesa

A Argentina sagrou-se, este domingo, tricampeã do Mundo. Depois dos sucessos de 1978 e 1986, o país sul-americano levantou o troféu no Catar e, pela primeira vez, dois jogadores que atuam no campeonato português receberam medalhas de campeão: os benfiquistas Nicolás Otamendi e Enzo Fernández, que foi eleito o Melhor Jogador Jovem do torneio.

O defesa central, de 34 anos, alinhou nas sete partidas e acabou a competição como totalista, tendo jogado os 690 minutos que conduziram a seleção albiceleste ao triunfo, garantido, no desempate por penáltis (4-2), após um emocionante empate a três golos no final dos 120 minutos.

Já Enzo Fernández, de apenas 21 anos, começou os dois primeiros encontros da fase de grupos no banco de suplentes, entrando nas segundas partes das partidas frente a Arábia Saudita e México - no qual marcou um grande golo -, mas saltou para a titularidade frente à Polónia e não voltou a perder esse estatuto.

Aliás, a partir dos oitavos de final, frente à Austrália, o médio cumpriu todos os minutos, o que acabou por lhe valer o prémio de Melhor Jogador Jovem do Mundial.

Otamendi e Enzo são, assim, os primeiros a sagrarem-se campeões do Mundo enquanto jogadores da Liga portuguesa, que já teve atletas a chegarem à competição depois de garantirem tal estatuto: o brasileiro Anderson Polga (Sporting), os espanhóis Iker Casillas (F. C. Porto) e Joan Capdevilla (Benfica), o francês Adil Rami (Boavista) e o alemão Julian Draxler, que ainda faz parte do plantel do Benfica.

"Não tem preço"

Enzo Fernández partilhou a emoção, pouco depois de levantar o troféu no Estádio Lusail. "Ganhar um Mundial com o meu país não tem preço, não há nada mais bonito do que isto. Toda a minha família cá a ver-me, sabem que nunca me vou esquecer este momento", afirmou, visivelmente emocionado, na zona das entrevistas rápidas.

"Dedico à minha família, que está na tribuna. Fizeram uma grande viagem e estão aqui a apoiar-me. Quero agradecer-lhes e o grupo também merece isto porque tem um valor enorme", acrescentou o médio do Benfica.

Benfica dá os parabéns

As águias não demoraram a reconhecer o feito e deram os parabéns aos atletas, num texto publicado no site oficial do clube, no qual também não esqueceram outros argentinos que já vestiram a camisola encarnada.

"É com orgulho que o Sport Lisboa e Benfica dá os parabéns ao seu capitão de equipa Nico Otamendi e a Enzo Fernández pela conquista do Campeonato do Mundo de futebol.. Numa das melhores finais de sempre, é uma honra para todos os benfiquistas ver dois dos seus jogadores do plantel principal serem coroados Campeões do Mundo, com Enzo Fernández a receber ainda o prémio de Melhor Jogador Jovem do Mundial. Uma emoção que se estende a outras referências que passaram pelo Benfica como Pablo Aimar e Di María", pode ler-se.