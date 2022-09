Otamendi e Enzo Fernández chamados à seleção argentina

JN/Agências Hoje às 17:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa Nicolás Otamendi e o médio Enzo Fernández, do Benfica, foram convocados para representar a Argentina nos dois particulares frente às Honduras e Jamaica, de preparação para o Mundial 2022.

Otamendi, experiente central, de 34 anos, que conta já contabiliza 91 internacionalizações, e Enzo Fernández, de 21, que ainda procura estrear-se com a camisola da seleção da Argentina, integram a lista de 28 atletas elaborada pelo selecionador Lionel Scaloni, na qual se destaca Lionel Messi, do Paris Saint-Germain.

A Argentina enfrenta a Honduras em 23 de setembro e a Jamaica cinco dias depois, com ambos os encontros a disputarem-se nos Estados Unidos da América.

PUB

No Mundial 2022, a realizar no Catar entre 20 de novembro e 18 de dezembro, a seleção alviceleste integra o Grupo c, juntamente com Arábia Saudita, México e Polónia.