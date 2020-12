Otamendi e mais 10 no onze do Benfica frente ao Paços de Ferreira

Nuno Barbosa Hoje às 18:54 Facebook

Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Otamendi, Grimaldo; Weigl, Pizzi, Taarabt; Rafa, Everton e Darwin foram os jogadores escolhidos por Jorge Jesus para o duelo deste domingo, frente ao P. Ferreira, da nona jornada do campeonato

O treinador do Benfica mostra que mantém confiança absoluta no reforço argentino, Otamendi, central que tem cometido alguns erros em golos sofridos pelos encarnados.

Quanto ao Paços de Ferreira, Pepa escolheu o seguinte onze para iniciar a partida na Luz: Jordi; Fernando, Marcelo, Maracás e Oleg; Hélder, Eustáquio, Diaby, Bruno Costa; Luther e Tanque.

O pontapé de saída deste duelo no Estádio da Luz está marcado para as 20 horas. O árbitro nomeado para o dirigir viaja do Porto e dá pelo nome de Rui Costa.

João Bessa Silva e Nélson Cunha são os assistentes, enquanto o VAR está a cargo de Bruno Esteves, da AF Setúbal.