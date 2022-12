"Otamendi é um ursinho de peluche, apaga-me o iPad, tapa-me... adoro-o", diz Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul, médio que é colega de Otamendi na seleção da Argentina, elogiou o defesa do Benfica mas destacou as duas personalidades do jogador.

Antigos companheiros de equipa no Valência, em 2014/15, e agora na seleção da Argentina, Rodrigo de Paul e Nicolás Otamendi têm uma relação bastante boa e são frequentemente colegas de quarto. O médio do Atlético Madrid elogiou o defesa do Benfica, mas revelou alguns detalhes da personalidade do atleta.

"No campo assassina-te, é um animal. Mas são duas pessoas porque no quarto é um ursinho de peluche. Apaga-me o iPad, tapa-me... adoro-o, é lindo", revelou De Paul, em declarações ao DeporTV.