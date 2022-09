Otamendi, Enzo Fernández e Aursnes com trabalho de recuperação no ginásio

JN/Agências Hoje às 14:31 Facebook

Os internacionais ​​​​​​​Otamendi, Enzo Fernández e Aursnes, que estiveram ausentes ao serviço das respetivas seleções de futebol, efetuaram hoje trabalho de recuperação no ginásio, revela o Benfica na sua página oficial.

"Fechada a janela dos compromissos internacionais das seleções, a equipa de futebol profissional liderada por Roger Schmidt reagrupou-se e trabalhou no Benfica Campus, tendo no horizonte o regresso ao contexto competitivo da Liga, prova na qual vai enfrentar o Vitória de Guimarães às 20:30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques", pode ler-se na nota divulgada.

Os 'encarnados' revelam que, além de Otamendi, Enzo Fernández e Aursnes, o defesa-central Morato cumpriu mais uma etapa no plano de reabilitação física, e acrescentam que, integrados no treino de campo há alguns dias, João Victor prepara-se com vista ao regresso à competição e Lucas Veríssimo ainda faz trabalho de reintegração progressiva sob vigilância médica.

O Benfica, líder do campeonato com 21 pontos, desloca-se a Guimarães no sábado para defrontar o Vitória local, nono, com 10, em jogo da oitava jornada da Liga, agendado para as 20:30 e com arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.