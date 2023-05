Otamendi: "Estou focado no Benfica"

Em entrevista à rádio universitária argentina "Radiofonicos", Nicólas Otamendi falou sobre o futuro e o fim da presente temporada. Defesa garantiu continuar com a cabeça no Benfica

Quanto ao dérbi de domingo, com o Sporting, Otamendi só tem um desejo. "Temos a possibilidade de, no domingo, nos sagrarmos campeões, pelo que vamos tentar ganhar o dérbi para podermos dar uma alegria aos adeptos do Benfica", afirmou o argentino, de 35 anos.

Já em relação ao futuro, o central não deixou garantias, mas apenas a certeza de estar "focado no Benfica. "Ainda faltam dois jogos para o final da temporada. Desde que cheguei aqui que tenho procurado conquistar o primeiro título pelo clube. As épocas anteriores não foram, de todo, boas. A partir daí, mais tarde, veremos o que acontece", assumiu.

A idade começa a ser um fator a ter em conta, mas Otamendi ainda não tem data para pendurar as botas. No entanto, o próprio sabe que esse momento está cada vez mais perto. "Em algum momento, as luzes vão apagar-se", concluiu o argentino.